Junge Ersatzschützin wird Stammkraft beim Schützenverein Oberreute

In der Luftgewehr-Schwabenliga nimmt die SG Oberreute den Klassenerhalt ins Visier. Wie das gelingen soll – und welche Rolle die österreichische Polizei spielt.

06.10.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Zwei gegnerische Mannschaften möchte die SG Oberreute hinter sich lassen. Mindestens. Das Saisonziel wäre damit erreicht. Die Luftgewehr-Schützen nehmen einmal mehr den Klassenerhalt ins Visier. „Zehn, zwölf Punkte braucht man dafür mindestens“, schätzt Mannschaftsführer Michael Aichele. Denn die Schwabenliga Süd ist nicht nur größer als im Vorjahr, sondern auch noch ausgeglichener.

Michael Aichele ist Mannschaftsführer der SG Oberreute

Die vergangene Saison hatte die Schützengesellschaft mit ausgeglichenem Punktekonto (12:12) als Vierter abgeschlossen. Der Ligaverbleib war insgesamt nie gefährdet.

Auch, weil das Flaggschiff der heimischen Schießsport-Szene richtig gut aus den Startlöchern gekommen ist – und gleich mal drei der ersten vier Wettkämpfe gewonnen hat. „Solche Siege geben einem natürlich Sicherheit. Es wäre super, wenn das diesmal wieder klappt“, sagt Aichele.

Da trifft es sich gut, dass Oberreute den Saisonstart am 15. Oktober in Bestbesetzung angehen kann. An Nummer 1 steht wieder Michael Zach. Der Österreicher gehört seit acht Jahren zu den besten Einzelschützen der Liga. Und er ist derjenige, der auch für Oberreute den Unterschied ausmacht.

„Es hängt schon von ihm ab, wie sich ein Wettkampf gestaltet. Wenn er fehlt und jemand anders nachrückt, fehlen uns gleich ein paar Ringe“, sagt Aichele über den 28-Jährigen.

Das Problem: Zach arbeitet in Vorarlberg bei der Polizei im Schichtdienst – und kann deshalb nicht immer dabei sein. In der Vorsaison hat er nur fünf von zwölf Wettkämpfen bestritten.

Michael Zach ist die Nummer 1 bei den Schützen in Oberreute

In der Setzliste für diese Saison ist Zach mit 386,8 Ringen gemeldet. Das ist der viertbeste Wert der gesamten Liga, in der insgesamt 70 Schützinnen und Schützen notiert sind. Zum Vergleich: Oberreutes erster Ersatzschütze Ralph Pfister hat 375 Ringe. In einer so ausgeglichenen Liga ist das schon ein Unterschied.

„Es geht meist um ein, zwei, drei Ringe hin und her“, sagt Aichele. Er selbst war der beste Einzelschütze des Teams (Platz 7) und ist mit 384,4 Ringen wieder an Position 2 gesetzt.

Komplettiert wird die Stammformation von drei jungen Frauen, die allesamt aus Oberreute stammen und Eigengewächse des Vereins sind: Miriam Epple (380,4), Pia Rinner (379,2) und Annkathrin Rief (374,6).

Annkathrin Rief ist ein Eigengewächs des Vereins. Die 20 Jahre alte Studentin ist in der vergangenen Saison bereits fünfmal als Ersatzschütz zum Einsatz gekommen. Sie übernimmt Position 5 von Matthias Rommel.

(Lesen Sie auch: Wie Heidi Rief mit 85 Jahren Schützenkönigin in Gestratz geworden ist)

Als Ersatzschützen gemeldet sind Patrick Rabel, Matthias Rommel, das Vater-Sohn-Duo Ralph und Niklas Pfister sowie Clara Aichele. Die 14-Jährige ist die Tochter des Mannschaftsführers und gilt als eines der größten Talente im Gau Westallgäu. Die Jungschützin ist zwar nicht fest eingeplant, könnte in dieser Saison bei Bedarf aber ihre ersten Einsätze bei den Erwachsenen erhalten.

Die Saison in der Schwabenliga Süd geht bis 25. Februar 2024

Die Schwabenliga ist von sieben auf acht Mannschaften gewachsen. Das entspricht auch der Sollstärke. Eintracht Ebersbach ist nach einer Horrorsaison mit 0:24 Punkten abgestiegen. Dafür sind Frohsinn Mindelau (von der Nord- in die Süd-Staffel versetzt) und die Magnusschützen Leuterschach (Wiederaufsteiger) neu dabei.

Beim ersten Wettkampftag am Sonntag hat es die SG Oberreute mit Gastgeber und Vorjahresmeister Eichenlaub Maria-Steinbach (22:2 Punkte) zu tun. Gegen die Unterallgäuer sind Aichele & Co. nur Außenseiter, während der andere Gegner Mindelau auf Augenhöhe sein dürfte.

(Lesen Sie auch: Neubaugebiet in Oberreute: Fast die Hälfte der Bauplätze sind verkauft)

Die Wettkämpfe in der Schwabenliga finden in der Regel im Zwei-Wochen-Rhythmus statt. Oberreute trifft immer jeweils auf zwei Gegner. Pro Mannschaft treten fünf Schützinnen und Schützen im direkten Duell gegeneinander an. Wer mit 40 Schüssen mehr Ringe holt (maximal 400), gewinnt das Duell – und holt einen Mannschaftspunkt. Möglich sind drei verschiedene Ergebnisse: 3:2, 4:1 oder 5:0. Ein Remis gibt es nicht.

Oberreute hat seine beiden Heimkämpfe am 5. November und am 21. Januar. Die Saison endet am 25. Februar mit einem gemeinsamen Wettkampftag aller acht Teams in Untrasried (Ostallgäu).