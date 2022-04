Warum hängen Menschen in Lindenberg ihre Schuhe in einen Baum?

Zwei Dutzend Sportschuhe hängen in einem Baum am Hallenbad in Lindenberg. Solche Schuhbäume tauchen immer wieder auf. Doch was steckt dahinter?

Nike, Adidas, Vans – zwei Dutzend Sportschuhe teils teurer Marken hängen in einem Baum neben dem Verkehrsübungsplatz am Lindenberger Hallenbad. Was steckt dahinter?

Schuhbäume tauchen in immer mehr deutschen Städten auf. Der Brauch soll in den 1990er-Jahren in den USA entstanden sein. Dort gibt es viele Dutzend dieser „Shoe-Trees“. Zu deren Ursprung gibt es verschiedene Versionen. In den USA feiern Studenten und Schüler mit dem Ritual ihren Abschluss.

Schuhbaum in Lindenberg: Hinter dem Brauch steckt eine Legende

Angeblich haben auch in Deutschland stationierte US-Soldaten ihre Stiefel in Bäumen zurückgelassen, als sie abgezogen wurden. Der Legende nach soll zudem ein Paar im Bundesstaat Nevada kurz vor der Trauung in Streit geraten sein. Sie wollte weglaufen. Um das zu verhindern, warf er ihre Schuhe auf den Baum. Die Frau blieb.

Schuhe sind nicht die einzigen Gegenstände, die wegen eines Brauchs in Bäumen landen. Aus Dänemark stammt der Schnullerbaum. Kinder trennen sich von ihrem Schnuller und hängen ihn an einem Baum auf.

