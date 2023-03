Schulaktion genutzt: Warum sich hiesige Firmen beim Nachwuchs bewerben

Bei der Aktion „Schüler Wirtschaft sehen und erleben“ haben Busse die Jugendlichen in verschiedene Firmen gebracht. Ziel dabei ist es, ihnen Einblicke in die hiesigen Unternehmen zu geben – und sie in Kontakt mit ihnen zu bringen. Die Betriebe suchen nämlich händeringend nach Fachkräften beziehungsweise nach Nachwuchs.