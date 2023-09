Schule mal anders: Das ist die Gripswerkstatt im Landkreis Lindau

Die Gripswerkstatt in Lindenberg und Lindau ist eine Hilfe für Jugendliche, die ihren Platz im klassischen Schulsystem nicht finden. Was hier anders läuft.

07.09.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Sie ist inzwischen eine kleine Institution. Seit mehr als zehn Jahren gibt es die Gripswerkstatt im Landkreis Lindau. Hier machen Jugendliche ihren Schulabschluss, die im klassischen Schulsystem ihren Platz nicht finden. Auch in diesem Jahr haben 16 Jugendliche über die Gripswerkstatt ihren Mittelschulabschluss geschafft. Einige beginnen nun eine Ausbildung, andere besuchen eine weiterführende Schule. „Ich bin in diesem Jahr so stark und selbstbewusst geworden, das hätte ich mir nicht träumen lassen“, sagt eine Jugendliche aus dem diesjährigen Abschlussjahrgang.

