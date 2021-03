Schulen und Kitas im Landkreis Lindau bleiben die ganze Woche offen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am entscheidenden Tag wieder gesunken. Wie es mit den Corona-Impfungen im Landkreis weitergeht

19.03.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Viele Eltern werden erleichtert sein. Die Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis bleiben auch in der Woche ab 21. März geöffnet. Am Freitag, 19. März, ist die Sieben-Tage-Inzidenz als entscheidender Wert wieder unter die Marke von 100 gesunken.

Am Donnerstag war die Sieben-Tage-Inzidenz sprunghaft auf über 100 gestiegen. Das RKI hatte binnen eines Tages 30 neue Fälle gemeldet. Grund für die tendenziell steigenden Zahlen sind mehrere größere Cluster, unter anderem in Schulen und Kitas, aber auch Einzelfälle. Das Landratsamt spricht deshalb von einem „sehr diffusen“ Infektionsgeschehen. Über 60 Prozent der positiven Tests wurden über Arztpraxen gemeldet.

Mittwochs oft höhere Infektionszahlen

Auffällig: Schon in den vergangenen Wochen waren immer wieder mittwochs vergleichsweise viele Fälle gemeldet worden. Das könnte damit zusammenhängen, dass etliche Bürger am Wochenende erkranken und am Montag ihren Arzt aufsuchen. Das Testergebnis liegt dann laut Landratsamt am Mittwoch vor.

Klar ist seit Freitag: Schulen und Kindertagesstätten bleiben vorerst geöffnet. Das hat allerdings nichts mit der „Notbremse“ in Bayern zu tun. Für die Entscheidung, ob die Einrichtungen geschlossen werden, ist allein die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag verantwortlich: Ist sie an diesem über 100, müssen Schulen und Kitas geschlossen bleiben, ist der Wert darunter, bleiben sie ebenfalls in der ganzen darauf folgenden Woche offen. Das Landratsamt spricht von einem „Automatismus“. Die Behörde hat in der Frage also keinen Entscheidungsspielraum.

Vorerst kein grünes Licht für Gastronomie

Unabhängig von der Entwicklung der Inzidenz im Landkreis, hat der Freistaat die Hoffnungen der Gastronomie auf eine teilweise Öffnung zerstört. Weitere Lockerungen werde es nicht geben, kündigte das Gesundheitsministerium an. Dabei wollten auch im Westallgäu einige Wirte den Betrieb in eingeschränkter Form wieder aufnehmen, beispielsweise das Meckatzer-Bräustüble in Heimenkirch. Die Terrasse war aufgebaut, das Hygienekonzept stand, die Speisekarte war fix und fertig, der Dienstplan gemacht – da kam der Stopp „Alle standen in den Startlöchern und sind jetzt natürlich richtig down“, beschreibt Andreas Horn, Leiter des Marketing, die Stimmung.

Landratsamt lädt zu Corona-Impfung ein

Derweil schreiten die Impfungen im Landkreis voran. Insgesamt haben bisher 8343 Menschen eine erste Dosis erhalten, davon knapp 3700 auch die zweite. Für die nächste Woche sind dem Landkreis 1358 Dosen angekündigt – 1158 von Biontech/Pfizer, 200 von Moderna. Wie viel „Stoff“ von AstraZeneca kommt, ist unklar. Nach der Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA wird auch im Landkreis ab sofort der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers wieder genutzt. Die Impf-Hotline hat laut Landratsamt am Freitag damit begonnen, Bürger für den Nachmittag und das Wochenende zu einem Termin einzuladen. Denn im Landkreis stehen noch 400 Dosen von AstraZeneca zur Verfügung, die in den vergangenen Tagen nicht genutzt wurden.

Angerufen werden laut Landratsamt in erster Linie Menschen über 80 Jahre, aber auch Lehrkräfte der Grund- und Förderschulen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen. „Wir wollen nun schnell auch mit dem Impfstoff von AstraZeneca weiterimpfen, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Menschen impfen zu können“, erklärt Landrat Elmar Stegmann.

Bedenken gegen AstraZeneca

Das Landratsamt und der Betreiber der Impfzentren Allgäu Medical gehen davon aus, dass in der kommenden Woche alle Menschen über 80 Jahre, die sich für eine Impfung registriert haben, ein Impfangebot erhalten werden. Derzeit sind noch etwa 700 Menschen über 80 Jahre auf der Warteliste. Allerdings möchte nicht jeder laut Landratsamt derzeit mit dem Produkt von AstraZeneca geimpft werden. Manche bitten offenbar um eine Bedenkzeit. Bei einer Impfung mit AstraZeneca werden die Bürger laut Landratsamt „ausdrücklich über alle möglichen Risiken und Nebenwirkungen einschließlich der neuen Erkenntnisse aufgeklärt“ .