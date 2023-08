Schulhof in Grünenbach wird in den Ferien zur Baustelle

In der Gemeinde gehen die Arbeiten an Schule und Laubenberghalle weiter. Einiges wurde bereits abgeschlossen. Was nun noch ansteht.

02.08.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Seit 2019 ist der Bereich rund um die Schule und die Laubenberghalle in Grünenbach eine Baustelle. Aktuell laufen die Arbeiten rund um den vierten Bauabschnitt. Dabei handelt es sich um die Außenanlagen. Mit Beginn der Sommerferien hat dort nun der Umbau des Schulhofs begonnen. Insgesamt liegt die Baufirma noch im Zeitplan, sagt Bürgermeister Markus Eugler. Und das trotz einiger Probleme.

