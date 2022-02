Der Landkreis Lindau und der Schulverband wollen 2,5 Millionen Euro in die bestehende Mensa am Schulzentrum in Lindenberg investieren. Was dort entstehen soll.

08.02.2022 | Stand: 17:44 Uhr

In die Schullandschaft in Lindenberg werden weitere Millionen investiert. Kreis und Schulverband wollen die Mensa am Schulzentrum von grundauf sanieren. Entstehen soll ein Schulrestaurant. Als Kosten nennt der Landkreis 2,5 Millionen Euro.