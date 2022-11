Schuss in die Brust ein Querschläger? Polizei schaltet LKA-Gutachter ein

Nachdem am Mittwoch ein 52-Jähriger auf einer Schießanlage in Sigmarszell angeschossen worden war, laufen die Ermittlungen der Polizei. Was bisher bekannt ist.

04.11.2022 | Stand: 20:02 Uhr

Nachdem ein 52-Jähriger Mitte der Woche in einer Schießanlage in Sigmarszell angeschossen und dabei schwer verletzt worden war, ermittelt die Polizei weiter auf Hochtouren. Immerhin ist das Opfer nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es vonseiten der Polizei. Die ersten Ermittlungen nach dem Unfall, der sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr ereignet hatte, haben Beamte der Lindauer Polizeiinspektion und des Kriminaldauerdienstes der Kripo Memmingen übernommen, mittlerweile kümmert sich die Lindauer Kriminalpolizei gemeinsam mit einem Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes um den Fall. Auch am Freitagvormittag war noch unklar, wie es genau zu dem Vorfall in der Sigmarszeller Schießanlage kommen konnte. Das teilte auf Nachfrage unserer Zeitung Isabel Schreck, Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, mit.

