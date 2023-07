Wie es mit dem Krankenhaus und den Klinik-Mitarbeitern in Lindenberg weitergeht

Die Rotkreuzklinik in Lindenberg ist ein Sanierungsfall. Nun soll die Arbeitsagentur einspringen. Wie kann der Betrieb weitergehen?

17.07.2023 | Stand: 14:42 Uhr

Die Rotkreuzklinik in Lindenberg hat 414 Beschäftigte. Bei einer Mitarbeiterversammlung am Freitag hat die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz sie über das beantragte Schutzschirmverfahren informiert. Die Mitarbeiter haben zudem ein mehrseitiges Schreiben bekommen mit Informationen und Handlungsempfehlungen bis hin zur Frage, was sie tun sollen, wenn Pressevertreter sie ansprechen. Nachfolgend ein Überblick.

