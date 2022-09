"Das hat es so noch nie gegeben": In Simmerberg finden drei Läufe als einer statt

Die SG Simmerberg richtet ihren Waldlauf mit Allgäuer Meisterschaft aus – und die Schwäbischen Titelkämpfe. Wie es dazu kam und was das für den Verein bedeutet.

14.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wer kennt das nicht: Man hat eigentlich nur vier, fünf Dinge auf dem Einkaufszettel stehen – und kommt am Ende doch mit einem vollgeladenen Einkaufswagen aus dem Supermarkt. So ähnlich ist es den Leichtathleten der SG Simmerberg ergangen. Sie wollten in diesem Herbst eigentlich „nur“ wieder ihren traditionellen Waldlauf mit Wertung zur Allgäuer Meisterschaft machen – doch nun richtet sie auch noch zusätzlich die Schwäbische Meisterschaft aus. „Das hat es so noch nie gegeben“, sagt Organisator Gregor Einsle. Die Dreifachveranstaltung steigt am 29. Oktober.

