Schwere Gewitter im Allgäu - Schneepflug soll Geröll von Straße räumen

Ein schweres Unwetter mit Gewitter, Starkregen und Sturmböen hat am Dienstagabend ab 18 Uhr mehrere Feuerwehren im Allgäu beschäftigt.

08.06.2021 | Stand: 20:49 Uhr

Das Unwetter traf vor allem das Westallgäu. Nach einem gut 20-minütigen heftigen Dauerregen liefen Gullys über, Bäche traten über die Ufer. Mehrere Keller liefen voll, zudem wurden Fahrbahnen überspült. Betroffen waren vor allem die Bereiche Weiler-Simmerberg, Scheidegg und Lindenberg-Ried. Teils stand das Wasser zentimeterhoch auf der Fahrbahn.

Schneepflug soll Geröll wegräumen

So war die Staatsstraße zwischen Bremenried (Weiler-Simmerberg) und der Grenze nach Österreich stellenweise kaum passierbar. Eine große Menge an Geröll erschwerte zudem auf der Kreisstraße zwischen Weiler-Simmerberg und Scheidegg das Durchkommen. Dort war der Einsatz eines Schneepfluges geplant, um die teils größeren Steine von der Fahrbahn zu bekommen. Im Einsatz waren neben mehreren Feuerwehren mit Dutzenden Einsatzkräften auch Mitarbeiter von Bauhöfen. Allein in Weiler hatte die Feuerwehr bis 20 Uhr 30 Einsatzstellen, berichtet Kreisbrandrat Wolfgang Endres.

Erst vor gut einem Jahr war der gleiche Bereich des Westallgäus von einem Unwetter betroffen. Das fiel allerdings noch etwas heftiger aus als diesmal.

Auch der Raum Kempten und Oberallgäu erlebte am Dienstagabend ein heftiges Gewitter mit Starkregen. Hier rückten die Rettungskräfte ebenfalls mehrfach aus.

Mehr zum Gewitter im Allgäu lesen Sie hier.

Bilderstrecke

Unwetter im Westallgäu

1 von 5 2 von 5 3 von 5 4 von 5 5 von 5 Das Unwetter hat am Dienstagabend auch mehrere Gemeinden im Westallgäu getroffen. Bild: Peter Mittermeier Das Unwetter hat am Dienstagabend auch mehrere Gemeinden im Westallgäu getroffen. Bild: Peter Mittermeier 1 von 5 Unwetter im Westallgäu, betroffen Weiler-Simmerberg, Scheidegg, LIndenberg-Ried Bild: Peter Mittermeier Unwetter im Westallgäu, betroffen Weiler-Simmerberg, Scheidegg, LIndenberg-Ried Bild: Peter Mittermeier

Lesen Sie auch