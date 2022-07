Schwerer Unfall am Sonntag auf der A96: Beifahrerin schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der A96 nahe Lindau ist am Sonntag eine Frau schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

31.07.2022 | Stand: 11:17 Uhr

Schwerer Unfall am Sonntagmorgen auf der A96 an der Anschlussstelle Weißensberg. Wie die Polizei berichtet, verlor ein 64-jähriger Autofahrer aus der Schweiz die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte in die Mittelleitplanke und schanzte in die Böschung neben der Fahrbahn. Seine 59-jährige Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus St. Gallen gebracht werden. Die Autobahn war in Richtung Lindau eineinhalb Stunden lang gesperrt.

Unfall auf der A96: Sekundenschlaf

Ursache für den Unfall war wohl Sekundenschlaf - der Fahrer gab an, eingeschlafen zu sein. Die Polizei sucht nun einen Ersthelfer als Zeugen: Der Mann hatte erste Hilfe geleistet, war danach aber weitergefahren. Er soll sich unter der 08382/910-0 melden.

