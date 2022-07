Bei einem Unfall in Leutkirch (Westallgäu) ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Offenbar übersah ein Lastwagen-Fahrer die Frau.

07.07.2022 | Stand: 16:36 Uhr

Schwerer Unfall in Leutkirch ( Westallgäu): Heute am Donnerstag wurde eine 77-jährige Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau in Richtung Innenstadt, als sie von einem 49-jährigen Lastwagenfahrer beim Abbiegen übersehen und erfasst wurde.

Unfall zwischen Radfahrerin und Lkw in Leutkirch

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, so die Polizei weiter. Ein Rettungshubschrauber brachte die 77-Jährige ins Krankenhaus.

