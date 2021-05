Schwerer Unfall auf der B12: Ein Toter, zwölf Verletzte

Auf der B12 im Westallgäu ist es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Autos involviert waren. Ein 86-Jähriger starb.

09.05.2021 | Stand: 21:35 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der B12 zwischen Eglofstal und Wohmbrechts (Gemeinde Hergatz) an der Abzweigung nach Staudach ein schwerer Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ereignet.

Der 81-jährige Unfallverursacher erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autos verkehrsbedingt auf Höhe Mühlholz auf der B12 halten mussten, berichtet die Polizei. Er fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf und schleuderte anschließend in den Gegenverkehr, wo er mit dem Auto eines von Isny kommenden Verkehrsteilnehmers kollidierte.

86-Jähriger wird bei Unfall auf der B12 schwer verletzt und stirbt im Krankenhaus

Das Auto des entgegenkommenden 43-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Unfallbeteiligten wurden teilweise schwer verletzt. Ein 86-jähriger Mitinsasse des unfallverursachenden Autos wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Bei dem Verkehrsunfall auf der B12 wurden weitere zwölf Personen verletzt, zwei davon schwer. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. (Lesen Sie auch: Unfall zwischen Eglofs und Isny - zwei Frauen schwer verletzt)

Mehrere große Polizeieinsätze am Wochenende im Allgäu

Es war der dritte große Einsatz für die Allgäuer Polizei am Wochenende: Am Freitag mussten Polizisten nach Memmingen und Bad Wörishofen ausrücken, weil ein bisher unbekannter Täter damit drohte, die Impfzentren vor Ort zu bombardieren. Am Sonntagnachmittag stürzte ein Kleinflugzeug am Öschlesee nahe Sulzberg (Oberallgäu) ab. Auch hier waren etwa 100 Rettungskräfte im Einsatz.

