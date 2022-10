Schwester Teresa Zukic in Lindenberg; „Liebe, lache, lebe – trotz allem“

Schwester Teresa Zukic spricht in Lindenberg über Mut, Musik und Krankheit. Ihre Texte werden von der Gruppe „Stimmen der Berge“ begleitet.

05.10.2022 | Stand: 20:02 Uhr

Das Vortragskonzert mit Schwester Teresa Zukic & „Stimmen der Berge“ in der Stadtpfarrkirche Lindenberg war eine Anleitung für ein glückliches, erfülltes Leben, verstärkt durch bezaubernde Stimmen und Melodien. Die Ordensfrau Teresa versteht es, mit ihren unterhaltsamen und lustigen, aber auch tiefgründigen Aussagen die Zuhörerinnen und Zuhörer zu begeistern. Die vier stimmgewaltigen Sänger von „Stimmen der Berge“ mit den drei Tenören Benjamin Grund, Thomas A. Gruber, Stephan Schögl und dem Bariton Daniel Hinterberger taten das ihre, um die Stunden zu einem wunderbaren Erlebnis werden zu lassen, an dessen Ende Standing Ovations der Dank waren.

Schwester Teresa ist ein Phänomen: Die gebürtige Kroatin kam 1964 in Slavonski Brod zu Welt und lebt seit ihrem 5. Lebensjahr in Deutschland. Sie ist Textschreiberin, Referentin und Buchautorin. Dabei war sie in ihrer Kinder- und Jugendzeit leidenschaftliche Sportlerin. Sie besuchte ein Sportinternat und wollte Sport studieren. Die große Kehrtwende kam 1983, als sie nicht einschlafen konnte und zufällig ein Buch fand, das sie faszinierte: die Bergpredigt. „Das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe Gott nie gesucht, er hat mich gefunden.“

Teresa Zukic ist Ordensschwester der Vinzentinerinnen

Sie ist bei den Vinzentinerinnen eingetreten, um Ordensschwester zu werden. Dort wurde sie zu sozialen Brennpunkten geschickt. Eines Tages ist Margarethe Schreinemakers auf sie aufmerksam geworden und hat sie in ihre Sendung eingeladen. So wurde sie bekannt. 2011 hat sie eine eigene Gemeinschaft gegründet: die „Kleine Kommunität der Geschwister Jesu“ im Erzbistum Bamberg.

Zu ihren großen Leidenschaften gehört auch die Musik. So hat sie ein Musical geschrieben und aufgeführt mit dem Ergebnis, dass sie mit Sister Act verglichen wurde. „Was nicht sein kann, weil ich schon zuvor da war“, erklärte sie lachend. Sie hat daneben eine große Anzahl von Büchern geschrieben und malt gerne. 2019 hat sie einen Anruf von einer bayerischen Boygroup bekommen: „Wir lesen Ihre Bücher, können Sie sich vorstellen, mit uns aufzutreten?“ Sie konnte und so kam die neueste CD von „Stimmen der Berge“ zustande.

Schwester Teresa erklärte, warum negative Gefühle immer Folgen unserer Gedanken sind und demonstrierte auch praktisch, wie man sich von Ärger freiatmen kann. „Schon 30 Sekunden die Mundwinkel nach oben ziehen und danach geht es Euch besser“, erklärte sie und ließ auch gleich üben. Für sie ist der größte Mutmacher die Bergpredigt.

In der Stadtpfarrkirche Lindenberg fand ein Vortragskonzert mit Schwester Teresa Zukic & „Stimmen der Berge“ statt. Bild: Adi Ballerstedt

Bei ihren Themen lässt sie auch Krankheit und Tod nicht aus und spricht darüber mit der ihr eigenen Leichtigkeit. Sie selbst hat eine Krebserkrankung überstanden und meint: „Der Tod gibt dem Leben einen Sinn. Ich vertraue Jesus.“ Gegen Angst vor dem Tod helfe ein tapferer Gegner: „Unser Glauben.“

Ein Tipp gegen Ärger

Auch Ärger – berechtigt oder nicht – steht auf ihrer Liste. Ihr Tipp: Sich maximal fünf Minuten ärgern, dann den Menschen wieder freundlich zulächeln. Es gebe so vieles, was nichts kostet und mit dem man Menschen glücklich machen kann. „Liebe, lache, lebe – trotz allem. Der Rest deines Lebens beginnt jetzt.“

Ihr Vortrag, zu dem Fotos und Texte auf Leinwand projiziert wurden, wurde begleitet von den Liedern der „Stimmen der Berge“ aus ihrer neuesten CD „Lache lebe liebe und singe“. Thomas A. Gruber stellte die Ensemble-Mitglieder vor und meinte: „Bei uns geht’s immer um die Berge, unser Name kommt nicht von ungefähr.“ Die „Boygroup der Volksmusik“, hat sich 2014 formiert. Alle vier haben eine fundierte klassische Gesangsausbildung und waren Mitglieder der renommierten Knabenchöre „Regensburger Domspatzen“ und „Tölzer Sängerknaben“. Sie gaben bei diesem Konzert aber auch Mendelssohn Bartholdys „Hebe deine Augen auf“ zum Besten. Da das Publikum nach der ersten Zugabe noch nicht aufgab, fetzten sie zum Schluss noch das wohl bekannteste Lied von Sister Act „I will follow him“.