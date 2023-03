Fahrdienste sind bei Senioren im Westallgäu beliebt

Das Seniorennetz Lindenberg macht viele Angebote, um den 2500 älteren Menschen in der Stadt den Alltag zu erleichtern. Was den Senioren wichtig ist.

10.03.2023 | Stand: 19:53 Uhr

In Lindenberg leben mehr als 2500 Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Damit machen sie gut ein Fünftel der Gesamtbevölkerung aus. Tendenz steigend. Für diese Altersgruppe ist Lucia Giray in der Stadt die Ansprechpartnerin Nummer 1. Und das in doppelter Funktion: Sie leitet seit 1. Januar 2020 das Seniorennetz Lindenberg (mit der Caritas-Sozialstation als Projektpartner) – und ist zudem im Juni 2022 vom Stadtrat zur neuen Senioren- und Behindertenbeauftragten bestellt worden (im Ehrenamt). Beide Tätigkeiten gehen teilweise ineinander über – und deshalb kennt wohl kaum jemand die Sorgen und Bedürfnisse der älteren Generation in Lindenberg so gut wie die 57-Jährige. Im Stadtrat hat sie von der Arbeit des Seniorennetzes berichtet. Was die wichtigsten Fakten und Erkenntnisse sind.

