Die Lage in den Heimen in Scheidegg und Hege hat sich deutlich entspannt. Beide standen am Anfang der Impfaktion im Landkreis Lindau. Wie der Alltag dort jetzt aussieht.

29.03.2021 | Stand: 17:53 Uhr

Stefan Spieler spricht von einer „großen Entspannung“. Damit umschreibt der Heimleiter die Stimmung im Seniorenzentrum St. Vinzenz in Scheidegg – gut 13 Wochen, nachdem Bewohner und Beschäftigte sich haben impfen lassen. Genauso beurteilt sein Kollege Christoph Brinz die Lage. „Die Impfung in den Heimen war ein Segen. Sie erleichtert uns vieles“, sagt der Leiter des Seniorenheimes in Wasserburg-Hege. Einschränkungen für Besucher gibt es coronabedingt aber weiterhin.