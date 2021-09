Sexualtäter belästigt Frauen in Weiler

In Weiler hat ein unbekannter Exhibitionist zwei Frauen belästigt. Die Fahndung nach dem Täter läuft.

01.09.2021 | Stand: 13:37 Uhr

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wurden eine 22-jährige und eine 52-jährige Frau in der Hauptstraße in Weiler von dem Sexaltäter belästigt. Nach Angaben der Polizei sprach der Mann die beiden Frauen aus einem Auto heraus an und manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil.

Die beiden Frauen liefen dann davon, das Auto entfernte sich.

Der Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, eine genauere Beschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die den Vorfall oder den beteiligten Pkw Fiat mit ungarischem Kennzeichen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 08381/9201-0 bei der Polizei in Lindenberg zu melden.