03.11.2022 | Stand: 12:53 Uhr

An einer Schießanlage in Sigmarszell (Landkreis Lindau) hat ein 52-Jähriger am Mittwochabend gegen 21 Uhr eine Kugel abbekommen. Wie die Polizei mitteilt, traf ihn die Kugel während des regulären Schießbetriebs im Brustbereich. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der Mann schwebt derzeit außer Lebensgefahr.

Die ersten Ermittlungen führten die Polizei Lindau und der Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kripo Lindau. Ein Sachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamtes unterstützt die Ermittler.

