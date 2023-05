Sigmarszell spart seit halben Jahr bei der Straßenbeleuchtung: Wie die Bilanz ausfällt

In der Gemeinde bleibt es ab 23 Uhr dunkel. Wie die Bürger darauf reagiert haben und wie viel die Gemeinde spart. Die Nachbarorte haben andere Regelungen.

09.05.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Bereits um 23 Uhr geht in den Straßen der Gemeinde Sigmarszell das Licht aus, dann bleibt es dunkel bis 5 Uhr. Vor einem halben Jahr hat dies der Gemeinderat so beschlossen. In keiner Nachbargemeinde wird die Straßenbeleuchtung so früh ausgeknipst, wobei es andernorts auch meist deutlich mehr LED-Lampen gibt als in Sigmarszell. Wie reagieren die Bürgerinnen und Bürger auf die nächtliche Dunkelheit? Und wie groß ist der Spareffekt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.