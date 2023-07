Sigmarszell plant eine Dorfplatzsanierung in abgespeckter Form

Nach vielen Diksussionen findet der Gemeinderat Sigmarszell doch noch einen Kompromiss, um den Dorfplatz anzugehen. An welchen Stellen er seine Pläne stutzt.

03.07.2023 | Stand: 15:45 Uhr

Der Gemeinderat Sigmarszell macht einen neuen Anlauf zur Sanierung des Dorfplatzes im Kirchdorf Sigmarszell. Das Gremium hat beschlossen, dieses Projekt in einer abgespeckten Form doch noch anzupacken unter der Voraussetzung, dass Fördergeld fließt. Der bislang geplante Barfußplatz und der Dorfbrunnen sind gestrichen, zusätzlich in Gespräch ist eine Birnbaumallee vor dem Ortseingang als freiwillige ökologische Ausgleichsmaßnahme.

Projekt in Sigmarszell vor einem Jahr gestoppt

Selten wird ein Projekt so lange, so konträr und so detailreich diskutiert wie diese Dorfplatzsanierung. Seit dem Jahr 2020 war sie in rund 20 Gemeinderatssitzungen Thema, zusätzlich in vielen Besprechungen mit Arbeitsgruppe, Bürgerschaft und Behörden. Zweimal bemühte sich die Gemeinde um erhebliche Zuschüsse aus dem europäischen Fördertopf ELER, beide Male vergeblich. Bisher sind nach Angaben von Bürgermeister Jörg Agthe fast 100.000 Euro in Planungsleistungen geflossen. Im Februar 2022 kam die Wende: Der Gemeinderat stoppte das Projekt, indem er mit knapper Mehrheit beschloss, sich nicht um Geld aus einem anderen Fördertopf zu bemühen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Amt für ländliche Entwicklung bereits Zuschüsse für die einfache Dorferneuerung in Aussicht gestellt. Der Förderbetrag ist zwar nicht ganz so hoch wie beim ELER-Programm, aber immer noch beträchtlich. Zahlen dazu legte Agthe jetzt noch einmal vor. Die bisher anvisierte Gesamtmaßnahme – einschließlich Sanierung des maroden Regenwasserkanals, Umgestaltung der Ortsmitte zu einem Aufenthaltsplatz, Dorfbrunnen, Barfußpfad, Natursteinpflaster und einem neuen Schotterrasenparkplatz hinter dem gemeindlichen Friedhofsteil – würde demnach knapp 1,16 Millionen Euro kosten.

Wenn die Zuschüsse für die Dorferneuerung fließen, müsste die Gemeinde laut Agthe einen Eigenanteil von rund 635.000 Euro selbst tragen. Dies wären 40.000 Euro mehr als der Betrag, der für die Minimalvariante mit Kanal- und Straßensanierung ohnehin anfiele und von der Gemeinde ohne Zuschuss bezahlt werden müsste.

Kompromiss für Dorfplatz Sigmarszell

Jetzt hat sich der Gemeinderat, der mit nur sieben anwesenden Ratsmitgliedern plus Bürgermeister gerade noch beschlussfähig war, auf einen Kompromiss verständigt. Demnach werden der Barfußpfad mit Netto-Kosten von rund 40.000 Euro und der Dorfbrunnen mit Netto-Kosten von rund 12.000 Euro gestrichen. Falls sich herausstellen sollte, dass der Barfußpfad für die Zuschüsse erforderlich ist, wäre die Arbeitsgruppe bereit, ihn in Eigenleistung zu bauen, wenn sie das Material nicht selbst zahlen muss.

Der neue Schotterrasenparkplatz hinter dem Friedhof bleibt im Sanierungsprogramm. Die Baumallee als freiwillige ökologische Ausgleichsmaßnahme soll vorrangig entlang des Kirchbuckels der Zeller Straße entstehen. Der in der Sitzung anwesende Grundstückseigentümer zeigte sich damit einverstanden.

Sigmarszell beantragt Zuschuss aus Dorferneuerung

Mit entsprechend überarbeiteten Plänen wird sich die Gemeinde jetzt um Zuschüsse für die einfache Dorferneuerung bewerben. Martin Braun vom Amt für ländliche Entwicklung hatte darauf hingewiesen, dass die Förderung der Dorfplatzsanierung durch seine Behörde eine einmalige Chance für die Gemeinde Sigmarszell sei. „Wir prüfen genau, was wir fördern können. Ihr Projekt wäre dabei, weil wir sagen: Das ist es wert“, betonte Braun.

