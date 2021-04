Die Polizei stellt auf der A 96 Höhe Sigmarszell ein Auto sicher. Es wurde 2020 unterschlagen. Die Insassen dürfen in einem anderen Fahrzeug weiterfahren.

26.04.2021 | Stand: 13:29 Uhr

Polizisten haben am Sonntag auf der A 96 Höhe Sigmarszell ein Auto sichergestellt, das im vergangenen Jahr unterschlagen worden war. Laut Polizei gibt es in der Sache bereits einen Verdächtigen. Daher durften die drei Insassen die Fahrt in einem anderen Fahrzeug fortsetzen.

Ursprünglicher Besitzer bekommt Auto zurück

Der neuwertige Citroen wird nun seinem ursprünglichen Besitzer ausgehändigt.

