Ein Unbekannter spricht den 18-Jährigen am Liefer-Pkw an und zeigt ihm ein Messer. Er erbeutet einen geringen Bargeldbetrag. Die Polizei bittet um Hinweise.

24.03.2021 | Stand: 16:06 Uhr

Mit einem Messer bedroht und ausgebraubt worden ist ein 18-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes am Dienstagabend in Sigmarszell (Landkreis Lindau). Nach eigenen Angaben hatte der Mann um 20.15 Uhr gerade seinen Thermobehälter in seinen im Bahnweg abgestellten Liefer-Pkw gelegt, als er von einem Unbekannten von hinten angesprochen wurde. Der Unbekannte zeigte dem 18-Jährigen laut Polizei ein Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Sigmarszell: Räuber überfällt Lieferdienst-Fahrer und bedroht ihn mit Messer

Der Lieferdienst-Fahrer übergab daraufhin mehrere Geldscheine. Der unbekannte Täter nahm das Geld an sich und lief in Richtung Hauptstraße davon. Das Überfall-Opfer verständigte daraufhin die Polizei. Den Beamten gegenüber beschrieb der 18-Jährige den Täter folgendermaßen:

ca. 183 cm groß

etwa 20 Jahre alt

schlanke Gestalt

bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover

Der Unbekannte habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Vor dem Gesicht habe er ein schwarzes Tuch getragen.

Nach dem Überfall bittet die Polizei um Hinweise

Eine ähnliche Beschreibung gab eine Anwohnerin ab, die gegen 20.30 Uhr eine verdächtige Person im Bereich „Im Priel“ gesehen habe. Auch diese Person sei wieder in Richtung Hauptstraße gelaufen, nachdem sie von der Anwohnerin angesprochen worden ist.

Die Kriminalpolizei Lindau hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter 08382/9100 um Hinweise, die zur Ermittlung des bislang unbekannten Täters führen könnten.

Lesen Sie auch: Verkehrskontrolle bei Heimertingen eskaliert - Ehepaar bedroht Polizisten

Lesen Sie auch