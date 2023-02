Mann randaliert an Haustüren und bedroht dann Polizisten mit Messer

Letztendlich von mehreren Polizisten überwältigt wurde ein 39-Jähriger, nachdem er die Beamten mit einem Messer bedroht hatte. Zuvor hatte der Mann randaliert.

11.02.2023 | Stand: 15:31 Uhr

Polizeieinsatz in der Ellhofer Straße in Simmerberg in der Nacht von Samstag auf Sonntag: Nachbarn hatten sie Polizei alarmiert, weil ein 39-Jähriger in einem Haus grundlos gegen die Wohnungstüren trat und herumschrie.

Polizeieinsatz in Simmerberg: Beamte überwältigen 39-Jährigen

Als mehrere Polizeistreifen vor Ort eintrafen, flüchtete der Randalierer in seine Wohnung. Dann öffnete er mit einem Messer bewaffnet die Türe und bedrohte die Beamten. Diese sollten "ihr Glück zu versuchen“, so der 39-Jährige wörtlich. Die Polizisten ließen sich davon nicht beeindrucken und überwältigten den Mann mit einem koordinierten Zugriff. Dabei leistete der Randalierer erheblichen Widerstand.

Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Den 39-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

