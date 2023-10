Was beim Simon- und Judamarkt in Lindenberg 2023 geboten ist

Der Simon- und Judamarkt steht in Lindenberg an. Dazu gehören ein verkaufsoffener Sonntag und weitere Aktionen.

17.10.2023 | Stand: 10:33 Uhr

Wer Rummelplätze mag, der kommt in Lindenberg ab dem kommenden Wochenende eine Woche lang voll auf seine Kosten: Dort steht nämlich der Simon- und Judamarkt unmittelbar bevor, der auch in der Vergangenheit viele Menschen in die Innenstadt gelockt hat. Neben Fahrgeschäften gibt es in der Kiesgrube verschiedene kulinarische Köstlichkeiten und andere Attraktionen.

Zum Programm gehören natürlich auch der traditionelle Jahrmarkt mit Verkaufsständen, ein Kinderflohmarkt und ein verkaufsoffener Sonntag. Alles, was die Besucher über die Veranstaltung wissen müssen.

Programm des Simon- und Judamarkts 2023 in Lindenberg

Die Eröffnung: Unter musikalischer Begleitung der örtlichen Jugendkapelle geht es um 11 Uhr mit einem kleinen Umzug vom Wochenmarkt (7 bis 12.30 Uhr) am Stadtplatz zum Rummel in die ehemalige Kiesgrube. Dort eröffnet Bürgermeister Eric Ballerstedt gemeinsam mit der Hutkönigin Sabine Berner den Simon- und Judamarkt. Kinder bekommen dabei Chips für Freifahrten auf dem Rummelplatz.

Der Kinderflohmarkt: Bei trockener Witterung gibt es am Samstag, 14 bis 17 Uhr, einen Flohmarkt für den Nachwuchs nebenan in der Sandstraße. Dort dürfen Kinder Spielsachen anbieten, die sie nicht mehr brauchen.

Der Rummel: Laut Stadt kommen 14 Schausteller mit Fahrgeschäften und Buden in die Kiesgrube. Es gibt unter anderem einen Autoscooter, ein Kettenkarussel, ein Harry-Potter-Laufgeschäft, ein Riesentrampolin und erstmals auch ein Riesenrad. Zudem werden kulinarische Verkaufsstände angeboten – von Süßwaren über Crepes bis hin zu bayerischem Döner. Öffnungszeiten: Zum Start und Ende samstags und sonntags, 11 bis 21 Uhr, Montag Ruhetag. Am Dienstag (Familientag mit ermäßigten Preisen), Mittwoch und Donnerstag öffnet der Markt von 14 bis 21 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag und Parken beim Simon- und Judamarkt

Der klassische Jahrmarkt: Wie schon in den vergangenen Jahren gewohnt, findet der traditionsreichste Markt im Westallgäu

Der verkaufsoffene Sonntag: Am 22. Oktober öffnen Einzelhändler zwischen 12 und 17 Uhr ihre Türen. Das Motto lautet „Herbstlich Willkommen“.

Die Hallenbad-Aktion: Mit dem Rummelwochenende beginnt auch eine Aktion der Leistungsgemeinschaft Lindenberg, bei der Kunden bis zum 18. November Stempel bei 35 teilnehmenden Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben sammeln können. Pro Einkauf gibt es einen Stempel, bei acht kann die Karte in eine Eintrittskarte für das neue Hallenbad eingetauscht werden. Die Geschäfte sind unter www.lindenberg-erleben.de einsehbar.