Sirene ruft Feuerwehr in Scheffau zum Einsatz

Warum es im Scheidegger Ortsteil in einer Trockenmauer zum Brand gekommen ist und wie die Feuerwehr vorgegangen ist.

08.02.2023 | Stand: 17:18 Uhr

Per Sirene sind am frühen Mittwochmorgen neun Feuerwehrleute aus dem Scheidegger Gemeindeteil Scheffau zum Einsatz gerufen worden.

Problem mit dem Kondensatablauf

Grund war laut Kommandant Georg Künzel ein Schwelbrand in einer Trockenwand, der um kurz nach 6 Uhr in einem Haus am Birkenweg ausgebrochen war. Entstanden war dieser, weil der Kondensatablauf nicht fachgerecht eingebaut worden sei, erklärt der Kommandant. Als Auffangbehälter für Kondenswasser sei ein Kunststoffeimer eingesetzt gewesen, der durch Funken Feuer gefangen habe. Die Ursachensuche habe etwas gedauert, dann löschten die Einsatzkräfte den Brand unter Atemschutz.

Verletzt wurde nach Angaben von Georg Künzel niemand. Die Wohnung sei zwar leicht verraucht worden, aber trotz allem weiterhin bewohnbar.