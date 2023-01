Ski-Ass vom Pech verfolgt: Olympia-Teilnehmerin Ariane Rädler droht WM-Aus

Skifahrerin Ariane Rädler aus Möggers ist im Training schwer gestürzt. Der ÖSV rechnet mit einem wochenlangen Ausfall. Es ist nicht ihre erste Verletzung.

15.01.2023 | Stand: 05:19 Uhr

Bittere Nachricht für Ariane Rädler: Die Weltcup-Skifahrerin aus Möggers ( Vorarlberg) ist beim Super-G-Training in Südtirol folgenreich gestürzt. Die 27–Jährige hatte Schmerzen im linken Daumen und linken Unterschenkel. Bei der folgenden Untersuchung in Innsbruck entpuppten sich diese laut österreichischen Medien als Innenbandriss im betroffenen Finger und Haarriss im Wadenbein.

OP nach Sturz: Ariane Rädler in Innsbruck operiert

Die Speed-Spezialistin ist in der Klinik Hochrum (bei Innsbruck) bereits an der Hand operiert worden. Laut einer Mitteilung des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) wird Rädler wohl vier bis fünf Wochen ausfallen. Damit droht die Vorarlbergerin die anstehende Weltmeisterschaft in Frankreich zu verpassen, welche vom 6. bis 19. Februar in Courchevel und Méribel stattfindet.

Das WM-Aus wäre ein weiteres bitteres Kapitel in Sachen Verletzungspech. Ariane Rädler, die vor fünf Jahren ihr Weltcup-Debüt gefeiert hatte, hat in ihrer Karriere bereits drei Kreuzbandrisse erlitten.

Ariane Rädler war bei Olympia 2022 im Super-G am Start

Die Speed-Spezialistin hat sich aber immer wieder zurückgekämpft. Bei der WM 2021 in Cortina d’Ampezzo belegte sie Rang 16 im Super-G, im Januar 2022 fuhr sie erstmals im Weltcup aufs Podest. Kurz darauf war sie bei den Olympischen Spielen in Peking am Start. Im Super-G kam sie über einen für sie enttäuschenden Platz 20 nicht hinaus – und musste dann aufgrund von Knieproblemen auch noch frühzeitig abreisen.

In diesem Winter fuhr Rädler im Weltcup in der Abfahrt zweimal unter die Top 20 und erreichte kurz vor Weihnachten in St. Moritz ihr bis dato bestes Saisonergebnis mit Platz 16 im Super-G.

