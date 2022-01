Skifahrerin Ariane Rädler aus Möggers für Olympia nominiert

Die 27-Jährige aus dem kleinen Nachbarort von Scheidegg geht für Österreich bei den Olympischen Spielen 2022 an den Start. Derzeit herrscht aber Corona-Alarm.

24.01.2022 | Stand: 17:07 Uhr

Ariane Rädler hat es geschafft: Das Österreichische Olympische Komitee hat am Montagmittag sein Aufgebot für Peking bekannt gegeben – und die Skifahrerin aus Möggers ( Vorarlberg), die gerade erst ihren 27. Geburtstag gefeiert hat, ist mit dabei. Sie ist eine von elf Skifahrerinnen im 106-köpfigen Team für die Winterspiele, die vom 4. bis 20. Februar stattfinden.

Die Olympia-Nominierung ist der vorläufige Höhepunkt ihrer Karriere – und der Lohn für ihr großes Durchhaltevermögen. Denn Rädler, die mit zweieinhalb Jahren das Skifahren am Luggi-Leitner-Lift gelernt hat, ist immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Allein vier Kreuzbandrisse stehen in ihrer Vita. Phasenweise hat sie mehr Zeit in der Reha als auf der Piste verbracht.

Ariane Rädler im SuperG-Weltcup auf Platz 20

In diesem Winter ist die Skifahrerin aus dem kleinen Grenzort, der direkt neben Scheidegg liegt, sehr gut unterwegs. Im Dezember belegte sie im Super-G in St. Moritz den fünften Platz, vor gut einer Woche fuhr sie im österreichischen Zauchensee als Dritte erstmals im Weltcup aufs Podest. In der Super-G-Gesamtwertung liegt sie auf Platz 20, im Gesamtweltcup auf Platz 55.

Ariane Rädler positiv auf Corona getestet

Am Wochenende musste Ariane Rädler allerdings eine unfreiwillige Pause einlegen: Sie hatte sich mit Corona infiziert. „Es geht mir gut, ich habe keine Symptome“, schreibt sie auf Instagram. Umso schmerzhafter sei es für sie gewesen, dass sie das Rennen in Cortina d’Ampezzo hatte sausen lassen müssen. Sie hofft nun, am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen wieder starten zu können.