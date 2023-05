Slapstick im Derby: TSV Heimenkirch gewinnt gegen FV Weiler mit 3:2

Heimenkirch besiegt Tabellenführer Weiler und macht einen riesigen Schritt in Richtung Landesliga-Klassenerhalt. Auf dem holprigen Platz fallen kuriose Tore.

17.05.2023 | Stand: 21:26 Uhr

Dicke Überraschung in der Fußball-Landesliga: Der TSV Heimenkirch hat das Westallgäuer Derby gegen den FV Rot-Weiß Weiler am Mittwochabend mit 3:2 (0:1) gewonnen. 800 Zuschauer sahen am Rehwinkel zwar kein spielerisch hochklassiges, aber bis zum Schluss umkämpftes Nachholspiel mit kuriosen Toren der Marke Slapstick.

TSV Heimenkirch gewinnt Derby gegen Weiler mit 2:0

Tabellenführer Weiler war in der ersten Halbzeit klar überlegen und ging durch einen indirekten Freistoß von Pirmin Fink mit 1:0 in Führung, nachdem Torhüter Adrian Beck im Strafraum einen Rückpass aufgenommen hatte (28.). Gastgeber Heimenkirch konnte froh sein, zur Pause nicht höher in Rückstand zu liegen.

Nach dem Seitenwechsel verschoben sich die Kräfteverhältnisse aber. Heimenkirch war nun bissiger und kämpfte sich ins Spiel zurück. Das 1:1 erzielte Niklas Kirchmann, der nach einem Fehler der Rot-Weißen im Spielaufbau nur noch ins leere Tor treffen musste (68.). Dieser Ausgleich verschaffte den Hausherren die zweite Luft.

Kapitän Raimond Hehle vom FV Weiler unterläuft Eigentor im Derby

Die Schlussphase hatte es dann in sich: Nach einer Ecke von Lukas Selig köpfte Markus Hutterer das 2:1 (79.). Kurz darauf kullerte ein Rückpass von Weilers Kapitän Raimond Hehle auf dem holprigen Rasenins eigene Netz (83.). Das 3:1 war allerdings immer noch nicht die Entscheidung. Der eingewechselte Matheus Felipe verkürzte im Gegenzug für Weiler auf 2:3 (84.).

Dabei blieb es letztlich aber auch. Bereits das Hinspiel hatte Heimenkirch mit 2:0 für sich entschieden.

Mit dem sechsten Sieg in Folge hat sich der Aufsteiger auf Platz 7 verbessert und vier Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt in der Landesliga Württemberg so gut wie sicher.

Weiler bleibt trotz der Niederlage weiterhin Tabellenführer. Der Vorsprung auf Verfolger Balingen II beträgt einen Punkt. Zumindest die Aufstiegsrelegation dürfte Weiler angesichts von zehn Punkten Vorsprung aber auch sicher haben.