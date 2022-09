So begeistert die Bücherei Lindenberg junge Menschen fürs Buch

Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Lindenberg sind überzeugt: Kinder sind nie zu klein für die Freude am Buch. Und sie haben ein neues Angebot: die Knirpsekiste.

18.09.2022 | Stand: 21:35 Uhr

„Schon oft hat das Lesen eines Buches jemandes Zukunft beeinflusst.“ Dieses Zitat des amerikanischen Philosophen und Schriftstellers Ralph Waldo Emerson kann Gisela Dobler von der Stadtbücherei Lindenberg zu hundert Prozent unterschreiben. Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet sie Vorlesestunden. Viele ihrer „Vorlesekinder“ von damals oder die Mädchen und Buben, die häufig mit ihren Eltern in die Bücherei kamen, sind heute bereit, Verantwortung zu übernehmen. „Sie sind beispielsweise im Jugendparlament oder anderweitig aktiv“, erzählt Dobler und betont, wie wichtig es ist, schon die Kleinsten an Geschichten und Bücher heranzuführen. Die Stadtbücherei ist da Vorreiter. Das rührige Team hat für den Herbst wieder ein vielseitiges Programm geschnürt.

Bücherei Lindenberg startet Plakatwettbewerb zum Thema Klimaschutz

Los geht es mit einer Mitmachaktion: „Climate Challenge“. Das ist ein Kreativ-Wettbewerb, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aufruft, ihre Vorstellung von einer nachhaltigen Zukunft auf einem Plakat im Format A3 oder A2 zu gestalten, erklärt Büchereimitarbeiterin Birgit Müller. Zwar ist keine Altersgrenze gesetzt, doch vor allem Jugendliche sollen sich angesprochen fühlen, sich mit den Themen „Nachhaltiger Konsum“, „Kein Hunger mehr“ und „Maßnahmen zum Klimaschutz“ auseinanderzusetzen. „Wir haben viele Erwachsene und viele Kinder in der Bücherei. Mit der Aktion wollen wir auch Jugendliche animieren, zu kommen“, ergänzt Anja Lorenzen. Die kreativsten Plakate stellt die Stadtbücherei aus. Einreichen kann man sie zwischen dem 27. September und dem 1. Oktober.

Speziell an Jugendliche ab zwölf Jahren richtet sich auch ein Fotoshooting. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich in der Bücherei oder an ausgewählten Stellen in Lindenberg ablichten lassen – „mit ihrem Lieblingsbuch oder sie bringen Accessoires von daheim mit“, sagt Nicole Danks.

In der Bücherei Lindenberg werden die Knirpse in der Lesestunde selbst aktiv

Für die Jüngsten und ihre Eltern hat sich Gisela Dobler „die Knirpsekiste“ ausgedacht. Jeden ersten Donnerstag lädt sie Eltern und ihre Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren zum Bücheranschauen, Singen, Spielen und mehr ein. Für sie ist das eine Herzensangelegenheit: „Kleine Kinder sind nie zu klein, um mit Büchern Freude zu haben.“ Freilich sollen sie in der „Knirpsekiste“ nicht nur andächtig lauschen, sondern mit allen Sinnen dabei sein. „ Es wird abwechslungsreich mit vielen Geräuschen, Bewegung, was zum Anschauen und Anfassen“, kündigt Dobler an. Die erste Veranstaltung trägt den Titel „Piep, piep, piep“ und dreht sich um ein Kinderbuch mit Tieren. Da die Jüngsten sich noch nicht so lange konzentrieren können, soll das Programm „kurz aber knackig“ sein. Jedes Mal gibt es für die Eltern die Möglichkeit des Austausches. Dobler und ihre Kolleginnen geben gerne Tipps für Kinderbücher oder wie man die Jüngsten an Bücher heranführen kann.

Für Kinder ab fünf Jahren bietet Dobler auch die Vorlesenachmittage weiter an. Dafür sucht sie sich jeweils ein besonderes Buch aus: das nächste Mal ein interaktives Bilderbuch, das Kindern die klassische Musik vorstellen soll. „Es ist interaktiv und über einen QR-Code kann man an den passenden Stellen die Melodien abspielen.“

Stadtbücherei Lindenberg hält eine etwas andere Version vom Froschkönig bereit

Interaktiv soll auch die etwas andere Version des Märchens der „Froschkönig“ der Gebrüder Grimm sein. „Sie ist sehr, sehr frei nach Grimm“, verrät Anja Lorenzen. In Reimform erzählt sie das Märchen aus Sicht des Frosches und alle sind aufgerufen, mitzumachen. Geeignet ist das für Kinder ab sechs Jahren.

Wie gut die Aktionen der Bücherei ankommen, hat sich auch heuer wieder beim Sommerleseclub gezeigt. 97 Kinder haben während der Sommerferien eifrig gelesen und Punkte gesammelt, berichtet Nicole Danks. „Erstmals haben wir nicht nur die Grundschulen, sondern auch die Klassen fünf und sechs angesprochen. Das kam sehr gut an.“ Die Kinder seien in der Bibliothek Schlange gestanden und gerade die älteren haben gerne die zusätzlichen „Challenges“, also kleine Aufgaben, angenommen – etwa ein Buch lesen, das einem zum Lachen bringt, eine Comicfigur zeichnen oder ein Gedicht schreiben. „Natürlich waren unsere Eisgutscheine oder kleinen Überraschungen Motivation“, sagt Danks. Durch all die Aktionen wollen sie und ihre Kolleginnen neue Leser schaffen – und deren Zukunft positiv beeinflussen.

Das Programm der nächsten Zeit:

„Climate Challenge“ Mitmachaktion mit Ausstellung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ihre Vorstellung von einer nachhaltigen Zukunft auf einem Plakat im Format A3 oder A2 gestalten. Einreichen kann man sie zwischen dem 27. September und spätestens 1. Oktober in der Stadtbücherei.

Knirpsekiste Interaktive Veranstaltung für Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Kleinkinder begrenzt, eine Voranmeldung ist nötig. Der erste Termin ist am Donnerst, 6. Oktober, um 9 Uhr. Dann jeden ersten Donnerstag im Monat.

Fotoshooting Jugendliche ab zwölf Jahren können sich am Samstag, 8. Oktober, ab 10.30 Uhr ablichten lassen. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist nötig.

Vorlesenachmittag Gisela Dobler liest am Donnerstag, 13. Oktober, ab 16.15 Uhr aus dem Kinderbuch „Eine wilde Symphonie" von Dawn Brown. Die Musikstücke, die zu hören sind, hat der Autor komponiert. Geeignet für Kinder ab fünf Jahren.

Onleihe Schwaben Der digitale Ausleihdienst der Stadtbücherei wird auch angenommen. Die Mitarbeiterinnen stellen am Donnerstag, 20. Oktober, ab 15.30 Uhr vor, wie es funktioniert. Wer ein digitales Lesegerät besitzt, kann das bei der Anmeldung bereits angeben.

Froschkönig Anja Lorenzen gestaltet einen Vorlesetag mit „Der Froschkönig oder so!" von Achim Sonntag am Donnerstag, 27. Oktober, ab 16.15 Uhr. Dabei wird das Märchen in Reimen und witziger Form aus Sicht des Frosches beschrieben. Für Kinder ab sechs Jahren.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.