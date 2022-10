So feiert Weißensberg das Jubiläum seiner Pfarrkirche

Vor 150 Jahren wurde die Kirche St. Markus in Weißensberg geweiht. Das soll nun mit Festgottesdienst und Orgelkonzert zelebriert werden.

11.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Vor 150 Jahren ist die Pfarrkirche St. Markus in Weißensberg neu gebaut und am 14. Juli 1872 durch den Augsburger Bischof Pankratius von Dinkel geweiht worden. Dieses Jubiläum wird in den nächsten zwei Wochen mit drei Veranstaltungen begangen: einem Vortrag, einem Festgottesdienst und einem Orgelkonzert.

Auf der Homepage der Pfarrei ist zu lesen, dass der Kirchturm mittelalterlichen Ursprungs ist. Auch Ende des 16. Jahrhunderts ist eine Bautätigkeit überliefert, wahrscheinlich in Zusammenhang mit den Markuswallfahrten. So wurde 1595 das Langhaus angebaut und der Turm erhöht. 1692 ist von einem Turmbrand die Rede. 1742 bis 1747 wird die Kirche vergrößert und mit einem neuen Dachstuhl ausgestattet.

Die Geschichte der Pfarrkirche St. Markus in Weißensberg

Nach 1816 wird wieder über eine Erweiterung gesprochen, doch es bleibt vorerst bei den Plänen, da das Lindauer Hospital als Herr der Pfarrkirche Zahlungen verweigert. Ein jahrzehntelanger Prozess hat die Folge, dass die Kirche am Rand des Einsturzes steht. Sie wird notdürftig mit Stangen abgestützt und wird im Volksmund „Telegraphen-Kirche“ genannt.

Lesen Sie dazu auch: Pfarrkirche in Gestratz ist saniert

Pfarrer Josef Funk (1856 bis 1873) gelingt die Beschaffung der Bausumme, die nach einer Abschlagszahlung des Spitals noch fehlt und so kann der Neubau errichtet werden.

Die Veranstaltungen zum Kirchenjubiläum im Überblick

Vortrag von Severin M. Birk zum Thema „Ein Spaziergang“ zu geschichtlich bedeutenden und mithin wegweisenden Ereignissen der Pfarrkirche und Pfarrei am Dienstag, 11. Oktober, ab 19.45 Uhr, Pfarrheim St. Markus. Der Eintritt ist frei.

Festgottesdienst mit Dekan Dr. Ralf Gührer am Sonntag, 16. Oktober, ab 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Markus; im Anschluss Pflanzen einer Linde beim Pfarrheim mit dem Musikverein und Stehempfang.

Orgelkonzert am Samstag, 22. Oktober, ab 18 Uhr in der Pfarrkirche mit Dekanatskantor Nikolaus Schwärzler. Es kommen ausschließlich Werke aus der Literatur des 19. Jahrhunderts zum Vortrag, die in dieser Form noch nie in St. Markus zu hören waren.

Lesen Sie auch