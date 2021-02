Corona hat auch die Arbeit beim Technischen Hilfswerk in Lindenberg verändert. Wo sich die aktiven Mitglieder überall einbringen und welche Hilfen gefragt sind.

10.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Corona hat auch beim Technischen Hilfswerk in Lindenberg viel verändert, vor allem den Alltag der gut 100 aktiven Mitglieder. Schon im März bescherte ihnen die Pandemie viel Arbeit. Sie bauten eine Fieberpraxis bei der Rotkreuzklinik in Lindenberg auf. So war es außerhalb des Krankenhauses möglich, Corona-Tests vorzunehmen und Menschen mit entsprechenden Symptomen zu beraten.