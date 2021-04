So holen Westallgäuer die ganze Pracht der Sommerblüte in den Garten

Gepflegter Rasen oder bunte Wiese? Für Naturschützer ist die Entscheidung klar. Wie im Garten eine Blütenpracht gedeiht und was ein gepflegter Rasen braucht.

27.04.2021 | Stand: 16:45 Uhr

Grüner, kurzer Rasen oder wild wachsende bunte Wiese? Harald Schultz, Vorsitzender der Blumen und Gartenfreunde Lindenberg, hat dazu eine klare Meinung: „Das aufgeräumte Denken von uns guten Deutschen macht leider viel kaputt“, schildert er seine Beobachtung in vielen Gärten. Er ist dafür, Wildblumen, die auch in der Natur teils in Bedrängnis sind, in die Gärten zu holen. Wie das geht, schildert er für unsere Leserinnen und Leser. Doch auch denjenigen, die Wert auf gepflegtes, kurz geschnittenes Grün legen, gibt er Tipps.