So läuft die Impfaktion in Grünenbach ab

Heute Nachmittag findet die erste Impfaktion des Landkreises Lindau in Grünenbach statt. Wer sich impfen lassen kann und wie die Aktion abläuft.

28.07.2021 | Stand: 06:03 Uhr

Die erste Impfaktion in einer Landgemeinde des Landkreises ist am heutigen Mittwoch (38. Juli) in Grünenbach geplant. Von 16 bis 19 Uhr kommt ein Impfteam in das dortige Feuerwehrhaus (Hauptstraße 20). Es steht Impfstoff von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson zur Verfügung.

Wer sich in Grünenbach impfen lassen kann

Das Angebot richtet sich nicht nur an die Bürger aus Grünenbach und dem Argental, sondern an jeden, der Interesse an einer Impfung hat. Mitzubringen sind Ausweis und der Impfpass. Geimpft werden auch Jugendliche ab zwölf Jahren. Minderjährige benötigen allerdings eine Einverständniserklärung der Eltern.

Initiative des Bürgermeisters

Die Sonderimpfaktion geht auf die Initiative von Bürgermeister Markus Eugler zurück. Beteiligt sind mehr als ein Dutzend örtlicher Vereine.