So läuft es auf der Baustelle des neuen Hallenbads in Lindenberg

Die Bauarbeiten schreiten wieder voran, nachdem die Stadt Aufträge dafür teilweise neu vergeben musste. Hier gibt es die Bilder von der Baustelle.

23.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das neue Hallenbad in Lindenberg nimmt mehr und mehr Gestalt an . Mit den Fliesen geht es ebenso voran wie mit der Bohrung für das Geländer am großen Schwimmbecken (rechts), das später rund 518.000 Liter Wasser fassen soll. Und auch die Verputzer sind „voll am Arbeiten“, wie Bürgermeister Eric Ballerstadt im Stadtrat sagte. Das ist nicht selbstverständlich: Denn nachdem die zuvor beauftragte Firma in Konkurs gegangen war, musste die Stadt die Arbeiten neu vergeben.

Letztlich sei nur ein Angebot von einer Firma aus Fronreute (Kreis Ravensburg) eingegangen. Die hat dann auch den Zuschlag erhalten. „Wir haben Gott sei Dank nur eine minimale Zeitverzögerung“, sagte Ballerstedt.

So sieht es auf der Baustelle des Lindenberger Hallenbads gerade aus. Bild: Adi Ballerstedt

Das neue Bad in Lindenberg wird in diesem Jahr nicht mehr eröffnet. Die Fertigstellung des Millionen-Projekts wurde aufgrund von Verzögerungen auf der Baustelle nach hinten verschoben. Als neuer möglicher Starttermin ist nun Ende Januar oder Anfang Februar 2023 im Gespräch.

