Vielsieger und Punkteteiler: So (gut) läuft es beim FV Weiler und TSV Heimenkirch

Der FV Weiler und der TSV Heimenkirch haben noch zwei Spiele bis zur Winterpause. Zehn Fakten und Erkenntnisse zur bisherigen Saison der beiden Landesligisten.

18.11.2022 | Stand: 05:28 Uhr

Die Fußball-Landesliga biegt auf die Zielgerade ein. Zwei Spiele haben der FV Rot-Weiß Weiler und der TSV Heimenkirch noch auf dem Tacho – dann geht es für beide in die verdiente Winterpause. Zehn Fakten und Erkenntnisse für den Jahresendspurt.

Weiler hat zwei machbare Heimspiele. Der Tabellenführer erwartet an diesem Samstag (19. November) das Schlusslicht FC Ostrach auf dem Kunstrasen (14.30 Uhr) und eine Woche später den ebenfalls abstiegsgefährdeten SV Dotternhausen. „Die Ansage ist ganz klar: Da müssen sechs Punkte her“, sagt Trainer Jürgen Kopfsguter, der nach der Rückkehr von David Christmann wieder 13 Feldspieler zur Verfügung hat. Allerdings warnt er seine Elf: „Von selbst funktioniert gar nichts. Kämpfen, kratzen und beißen kann jeder Gegner.“

Heimenkirch hat zwei knifflige Auswärtsspiele. Der Tabellenfünfte muss an diesem Samstag (19. November) zum FC Mengen (16 Uhr). Der ist zwar nur Tabellenzehnter – kurioserweise aber die heimstärkste Mannschaft der Liga. 21 seiner 24 Punkte hat er zuhause geholt. Eine Woche später muss die Elf vom Rehwinkel zum spielstarken FV Ravensburg II.

Lukas Selig vom TSV Heimenkirch ist ein Top-Vorbereiter in der Landesliga

Linksfüßer sind die besseren Vorbereiter. Dennis Schwarz (FVW) hat neun Tore vorbereitet, Lukas Selig (TSV) sogar schon zehn. Beide sind damit die Top-Assistgeber ihrer Mannschaft. Und beide haben das gleiche Betätigungsfeld: die linke Außenbahn. Während Selig dort eigentlich immer offensiv unterwegs ist und von seinem langjährigen Teamkollegen Markus Hutterer abgesichert wird, musste Schwarz einige Spiele lang hinten in der Viererkette aushelfen. Seit einigen Wochen darf er sich aber wieder eine Reihe weiter vorne im Mittelfeld austoben.

Beide sind konstant in den Top 5. Seit dem dritten Spieltag stehen Weiler und Heimenkirch in der Tabelle durchgängig unter den ersten Fünf. Der Aufsteiger lag dreimal sogar vor den Rot-Weißen, welche derzeit wiederum zum dritten Mal an der Tabellenspitze stehen.

(Lesen Sie auch: Ex-RTL-Chef übernimmt: Ein Westallgäuer soll die Super League retten)

Niemand gewinnt häufiger als Weiler. Der FVW hat nach 16 Spielen elf Siege auf dem Konto – mehr als jedes andere Team in der Landesliga Württemberg. Zuletzt gelangen drei Dreier am Stück.

Niemand teilt häufiger die Punkte als Heimenkirch. Mit sechs Unentschieden sind die Spieler von Trainer Simon Rothmund die Remiskönige der Liga. Ihre letzten vier Ergebnisse: 1:1, 1:1, 0:0, 2:2.

Gasper Koritnik vom FV Weiler war Junioren-Nationalspieler für Slowenien

Wenn Gasper Koritnik trifft, gewinnt Weiler. Mit neun Toren ist Gasper Koritnik der treffsicherste Stürmer der Rot-Weißen. Und das mit nur elf Einsätzen. Der 21 Jahre alte Slowene, der im Sommer aus seiner Heimat von Zweitligist NK Krsko gekommen ist und fast 30 U-Länderspiele auf dem Buckel hat, ist dabei die personifizierte Erfolgsgarantie: Alle sieben Spiele, in denen er getroffen hat, hat Weiler am Ende auch gewonnen.

Heimenkirch hat mehr verschiedene Torschützen als Weiler. Die 26 Saisontreffer des Aufsteigers verteilen sich auf elf Schultern. Tobias Schuwerk (7) und Yilmaz Özcelik (4) durften am häufigsten jubeln. Weiler hat zwar schon 39 Tore erzielt – aber „nur“ zehn verschiedene Torschützen. Nach Koritnik (9) sind Andreas Reichart (6) und Matheus Felipe (6) die treffsichersten.

In der Fairplay-Tabelle sind beide in der unteren Hälfte. Weiler liegt mit 44 Gelben und zwei Gelb-Roten Karten auf Platz 10, Heimenkirch mit 48 Gelben und einer Gelb-Roten Karte auf dem elften Platz.

Beide gehen früher in die Winterpause als die Konkurrenz. Am 3. Dezember ist noch ein Spieltag. Aber das Westallgäuer Derby zwischen dem TSV Heimenkirch und dem FV Weiler ist auf den 17. Mai verschoben worden.

(Lesen Sie auch: Nach Sensationssieg im WFV-Pokal: Auf wen trifft Weiler im Viertelfinale?)