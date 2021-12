Elmar Kretz aus Oberreute zieht seinen Weihnachtscircus unter Coronabedingungen durch. Warum er das für sicher hält - und woran er nicht sparen will.

08.12.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Der Weihnachtscircus rollt an: Elmar Kretz fährt in diesen Tagen Zeltwände, Stangen, Tribünen, Pferde, Futter und Veranstaltungsequipment aus Oberreute auf den Platz vor die Oberschwabenhalle in Ravensburg. Unter Coronabedingungen spielt der Circus von 23. Dezember bis 9. Januar. Peter Mittermeier hat darüber mit Zirkusdirektor Elmar Kretz gesprochen.