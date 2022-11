So trotzt der Räumdienst im Allgäu den hohen Spritpreisen

Die Winterdienst-Mitarbeiter melden sich mit Fahrzeugen und Salz einsatzbereit. Davon wird weniger benötigt als früher – aber nicht wegen der Klimaerwärmung.

20.11.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Deutschland blickt auf einen äußerst warmen Herbst zurück – und angesichts der milden Witterung bis in den November hinein schien es so, als sei die kalte Jahreszeit noch ganz weit weg. Doch dass der Winter mit eisigen Temperaturen und Schneefall früher oder später zuschlägt, ist bekannt – auch bei Werner Schmid, der als Betriebsdienst-Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Kempten für den Winterdienst zuständig ist. Sein Team betreut ein Netz von ungefähr 1400 Straßenkilometern in den Landkreisen Oberallgäu, Unterallgäu, Ostallgäu und Lindau. „Es kann ganz schnell gehen“, sagt er, „ein Tiefdruckgebiet – und der Winter hat uns fest im Klammergriff.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.