So verabscheider Hergensweiler ehemalige Gemeinderäte

Hergensweilers Bürgermeister Wolfgang Strohmaier verabschiedet die Kommunalpolitiker, die bis 2020 im Gemeinderat waren. Warum das erst jetzt passiert.

06.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Bürgermeister Wolfgang Strohmaier hat in der Bürgerversammlung die bei der Kommunalwahl 2020 ausgeschiedenen Gemeinderäte geehrt. Aufgrund der Pandemie hatte die Verabschiedung warten müssen. Die Würdigung sollte nicht im stillen Kämmerlein geschehen, sondern bei einer Bürgerversammlung, feierlich und in Anwesenheit von Bürgerinnen und Bürgern, für deren Belange sich die ehemaligen Gemeinderäte über viele Jahre eingesetzt haben, erklärte Strohmaier. Wie der Rathauschef betonte, hatten alle ehemaligen Ratsmitglieder nicht mehr kandidiert, wurden also nicht aus dem Gremium herausgewählt.

Als Seniorenbeauftragte im Einsatz für die Älteren in Hergensweiler

Katharina Schirmer war das jüngste Mitglied im Rat. Dennoch habe sie sich als Seniorenbeauftragte um die Ältesten in Hergensweiler gekümmert. Sie war nach einer Legislaturperiode nicht mehr angetreten, weil sie Mama geworden ist. Christoph Hess war ebenfalls von 2014 bis 2020 Mitglied des Gremiums. Er habe hohes Ansehen genossen, sagte Strohmaier. Unter anderem wegen seiner „Nebenbeschäftigung“ als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hergensweiler, in das er mit 100 Prozent der Stimmen gewählt wurde, sei er nicht mehr bei der Kommunalwahl angetreten.

Zwölf Jahre lang engagierte sich Andrea Stiebler im Gemeinderat, unter anderem im Bauausschuss. In diese Zeit fielen einige richtungsweisende Entscheidungen, so Strohmaier. Er nannte als Beispiel die Erweiterung des Baugebietes Dorfstraße, das Gewerbegebiet Baumgarten und den Bau des Feuerwehrhauses. Bis heute engagiere sich Stiebler unter anderem in der Gemeindebücherei. „Du bist ein gelebtes Beispiel dafür, wie sehr das Ehrenamt zur dörflichen Gemeinschaft gehört und sie überhaupt erst möglich macht“, sagte Strohmaier und überreichte ihr die Bronzene Ehrennadel der Gemeinde.

Die bekam auch Walter Nuber, der zwölf Jahre lang dem Gemeinderat angehörte und ebenfalls Mitglied im Bauausschuss war. Außerdem war er zwölf Jahre lang dritter Bürgermeister. „Du warst immer zuverlässig da, wenn man dich gebraucht hat, und du hast auch handwerklich viel Schönes und Gutes für die Gemeinde geschaffen“, sagte Strohmaier.

Weiter in Hergensweiler engagiert

Und auch Josef Kohl hat sich zwölf Jahre lang im Gemeinderat engagiert. Während dieser Zeit war er Zweiter Bürgermeister, erst für Georg Betz, dann für Strohmaier. Er sei eine loyale und wichtige Stütze gewesen, sagte Strohmaier. Er verlieh ihm die Silberne Ehrennadel der Gemeinde und berichtete, dass Kohl nach wie vor mit Oskar Bihler im Arbeitskreis Kultur die Sommerkonzerte organisiere, die am neuen Dorfplatz stattfinden.