Fünf bekannte Westallgäuerinnen und Westallgäuer haben der Redaktion verraten, was Weihnachten kulinarisch für sie bedeutet - auch im Vergleich zur Kindheit.

24.12.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, der Geschenke, Christlichkeit – und für manche des Stresses. Es ist auch die Zeit im Jahr, in der für viele das gemeinsame Essen in den Vordergrund rückt. Fünf Westallgäuerinnen und Westallgäuer schildern, was sie noch über das Weihnachtsessen in der Kindheit wissen, mit welchen Traditionen sie das verbinden – und sie geben einen Einblick, wie sie ihre Feiertage kulinarisch und gefühlsmäßig gestalten.

So verbringen fünf bekannte Westallgäuer ihr Weihnachten

Herbert Zinth, Geschäftsführer der Postbrauerei Weiler. Bild: Olaf Winkler

Herbert Zinth, Geschäftsführer der Postbrauerei in Weiler, hat als kleiner Bub immer einen Rehrücken zu Weihnachten genossen. Der war „wunderbar“, schwärmt der Westallgäuer. Das Tier wurde frisch von Zinths Vater geschossen. Einmal allerdings „machte unser damaliger Jagdhund ,Blitz’ seinem Namen alle Ehre und schnappte sich kurz vor dem Festessen den Braten“, erinnert sich Zinth.

Damals wie heute sei das Thema Essen ein wichtiger Bestandteil der Gespräche in der Familie. „Bei uns kann irgendwie jeder ganz ordentlich kochen“, sagt Zinth. So könne jeder seinen kulinarischen Beitrag leisten – Hauptsache er ist frisch und es gibt genug von ihm.

Karin Ulrich, Schulleiterin des Gymnasiums Lindenberg. Bild: Ingrid grohe

Karin Ulrich, Leiterin des Gymnasiums in Lindenberg, kann sich noch gut erinnern, wie Heiligabend in ihrer Kindheit ablief – und was es zu essen gab. Das nämlich war fast immer das gleiche: Um ihre Mutter zu entlasten, „gab es an Weihnachten belegte Brötchen“, erzählt die Schulleiterin. Die Brote waren reichlich, fantasievoll und bunt belegt. Die Vorbereitung dafür hat meistens Ulrichs Vater übernommen. Er kaufte außerdem – einmalig im Jahr – für Heiligabend Lachsersatz, der der Schulleiterin „aber gar nicht so geschmeckt“ hat.

Ohnehin habe sie als Kind immer möglichst schnell essen wollen, denn die Bescherung stand erst nach Brötchen, Liedersingen und einer Weihnachtsgeschichte an. Das Christkind – in Wahrheit ihr Vater – kündigte die Bescherung dann klassisch mit einer Klingel an. (Lesen Sie auch: "Das Bedürfnis nach Harmonie ist sehr groß" - Friedenslicht bringt Weihnachtsbotschaft nach Marktoberdorf)

Lesen Sie auch

Gemeinsam statt einsam: "Es geht auch um Wertschätzung" Solidarität an Weihnachten

Die Feiertage in diesem Jahr verbringt sie im kleinsten Kreis bei ihrer Mutter, an Heiligabend gibt es Hähnchen. „Wir gestalten das extrem ruhig in diesen Zeiten“, sagt Ulrich.

Markus Stöckeler vom Restaurant und Hotel Zum Hirschen in Scheidegg. Der Koch steckt mitten der Vorbereitung für Weihnachten. Bild: Daniel Boscariol

In der Familie von Markus Stöckeler vom Scheidegger Gasthaus zum Hirschen hat sich die Gans durchgesetzt. „Die haben wir schon immer an Heiligabend gegessen“, sagt der Koch. Außerdem gibt es seit über 40 Jahren zu Weihnachten die „Magdalenen-Torte von Tante Anni“, erklärt Stöckeler. Das Gebäck besteht aus Nuss-Teig und einem üppigen Schokoüberzug. „Darauf freuen wir uns jedes Jahr.“

In seiner Kindheit ging es nach dem Essen an Heiligabend in die Christmette – und dann ins Bett. Denn am nächsten Tag stand Arbeit an: Stöckeler stammt aus einer Familie, die den „Hirschen“ seit Jahrzehnten leitet und entsprechend auch an Weihnachten für Getränke und Essen in der Wirtschaft sorgte.

Umso mehr freut sich die Familie, an Heiligabend beisammenzusitzen – ohne Telefon oder andere Möglichkeiten, erreichbar zu sein. Der Gastwirt hat für gestresste Köchinnen und Köche in den Weihnachtstagen einen Rat, den er sich selbst gerne in Erinnerung ruft: „Zeit lassen beim Kochen. Hektik hat man schon das ganze Jahr über.“

Markus Reichart, Bürgermeister von Heimenkirch. Bild: Ingrid Grohe

Bei Heimenkirchs Bürgermeister Markus Reichart kommt heuer gefüllte Paprika an Weihnachten auf den Tisch. „Wir sind da beim Essen nicht festgefahren“, sagt der Rathauschef. Er und seine Familie gestalten Heiligabend und die Feiertage generell gemütlich, „bei uns ist das immer eine sehr ruhige Zeit“, sagt Reichart. Ruhig zu bleiben ist in der Kindheit dem Bürgermeister aber schwergefallen: „Bis zur Bescherung gab es immer spannendes Warten“ – und erst danach das Essen, meistens ein Fondue.

Heute, wo er nicht mehr selbst auf Geschenke warte, gehe es Reichart vor allem darum, Zeit mit anderen zu verbringen. Die Familie verabredet und trifft sich, darunter auch in Wien bei Verwandten von Reicharts Ehefrau. „Da gibt es dann ein Wiener Backhendl mit Kartoffelsalat.“

CSU Kreistag Landkreis Lindau Sonja Müller Bild: Thomas Getler

Sonja Müller, die stellvertretende Landrätin und Kreisbäuerin, erinnert sich noch gut an das Gefühl, das sie als Kind beim Heiligabend-Essen verspürte: Ungeduld. „Es zog sich gefühlt endlos in die Länge“, sagt sie über das Essen, das es in ihrer Kindheit immer vor der Bescherung gegeben hat. In ihrer Familie spielen die Mahlzeiten eine große Rolle, sagt Müller. „Man nimmt sich Zeit, etwas Besonderes zu kochen und es dann gemeinsam zu genießen.“

Die Westallgäuerin sieht das Weihnachtsessen als Chance, innezuhalten und zur Ruhe zu kommen. An Heiligabend kommt seit vielen Jahren Müllers „absolutes Lieblingsgericht“ auf den Tisch, wie sie betont. Möglichst getreu dem Rezept ihrer Mutter kocht sie Rinderrouladen mit Blaukraut und Spätzle.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".