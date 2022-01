So viele Corona-Tote gab es 2021 im Landkreis Lindau

Das Robert-Koch-Institut hatte den letzten Todesfall an Silvester gemeldet. Die Inzidenz im Landkreis Lindau ist mehr als doppelt so hoch als vor einem Jahr.

02.01.2022 | Stand: 17:02 Uhr

Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Lindau ist kurz vor dem Jahreswechsel nochmals gestiegen. An Silvester hat das Robert-Koch-Institut einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet. Somit sind 72 Menschen aus der Region seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben (Stand: 2. Januar)

Davon entfielen nach Berechnungen unserer Redaktion exakt 37 auf das Kalenderjahr 2021. Also mehr als die Hälfte der gesamten Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020.

Bilanz 2021: Im Schnitt gab es 15 neue Corona-Fälle pro Tag

Seitdem haben die Behörden insgesamt 7365 Corona-Fälle im Landkreis Lindau registriert. Davon entfielen 5577 auf der Jahr 2021 – ein Schnitt von rund 465 pro Monat. Umgerechnet gab es etwa 15 neue Corona-Fälle pro Tag. Der Landkreis Lindau hat rund 82.000 Einwohner.

Die 7-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 272,9. Zum Vergleich: Exakt vor einem Jahr lag der Wert deutlich niedriger bei 103,7.

Sonderimpfaktion am 7. Januar in Weiler

In den Impfzentren in Lindenberg und Lindau sind laut Landratsamt aktuell noch Termine frei. Eine Sonderimpfaktion findet zudem am Freitag, 7. Januar, von 14 bis 19 Uhr im Kolpinghaus in Weiler statt. Terminvereinbarung unter der Hotline (0800) 9118219.

