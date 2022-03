Schilder zeigen Tempo 30 in Maierhöfen auf der kompletten Staatsstraße an. Die Gemeinde kündigt Kontrollen an. Wieso die Regelung bald gekippt werden könnte.

03.03.2022 | Stand: 10:03 Uhr

In der Ortsdurchfahrt Maierhöfen gilt auf der Staatsstraße 1318 künftig durchgehend eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Die entsprechende Beschilderung steht bereits. Entgegen der ersten Ankündigung des Landratsamtes gilt das Tempolimit also nicht nur im Bereich des Kindergartens am westlichen Ortsende, sondern auf der gesamten, etwa 600 Meter langen Strecke durch den Ort. Ob das so bleibt, bezweifelt Bürgermeister Martin Schwarz allerdings.