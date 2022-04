Sönke Wortmann stellt Buch und Film in Lindenberg vor

Der Regisseur liest aus seinem Debütroman und zeigt den Streifen „Contra“. An diesem wirkte auch Holly Fink aus Lindenberg mit.

Sönke Wortmann gehört zu den erfolgreichsten Filmemachern Deutschlands. Als Autor ist er am Donnerstag, 12. Mai, ab 20 Uhr im Lindenberger Löwensaal zu erleben, wenn er im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals seinen Debütroman „Es gilt das gesprochene Wort“ vorstellt. Am folgenden Abend können die Westallgäuer dem Regisseur bekannter Streifen wie „Der bewegte Mann“ oder „Das Wunder von Bern“ im Kino begegnen.

Gemeinsame Filme mit Kameramann Holly Fink aus Lindenberg

Das ist einem Lindenberger zu verdanken: Holly Fink hat als Kameramann an Wortmanns Film „Contra“ mitgewirkt, der im Oktober 2021 in die Kinos kam. Die beiden haben schon öfter zusammengearbeitet, zum Beispiel bei der Serie "Charité". Gemeinsam präsentieren sie "Contra" am Freitag, 13. Mai, ab 19 Uhr im Neue Krone Kino in der Lindenberger Hauptstraße und sprechen anschließend mit den Gästen über ihr Werk und ihre Arbeit.Die Hauptrollen in der Satire „Contra“ spielen Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq.

Wortmanns Roman „Es gilt das gesprochene Wort“ spielt in Marokko, Hauptfigur ist der Redenschreiber für den deutschen Außenminister. Die Geschichte erzählt von der europäischen Migrationspolitik und von einem Diplomaten, der sich radikalisiert.

Karten für die Lesung gibt es in der Kulturfabrik Lindenberg und online auf www.lindenberg.de, für die Kino-Vorstellung im Neue Krone Kino und auf www.kino-lindenberg.de

