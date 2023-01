Sonderausstellung im Heimatmuseum Hergensweiler: Kein Schnitt darf daneben gehen

Das Heimatmuseum Hergensweiler zeigt eine Sonderausstellung von Linoldrucken. Auf was es bei der Technik ankommt.

04.01.2023 | Stand: 16:05 Uhr

Manch einer wird sich noch daran erinnern, in der Schule im Kunstunterricht Linoldrucke selbst angefertigt zu haben. Rose und Werner Baumeister haben sich darin in den vergangenen 63 Jahren perfektioniert. Das Heimatmuseum Hergensweiler präsentiert noch an drei Terminen bis Mitte Januar Linoldrucke, die das einheimische Künstlerehepaar seit 1959 gefertigt hat.

