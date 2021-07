In Lindenberg gibt es erstmals die Corona-Impfung ohne Anmeldung. Wie die Sonderaktion des Landkreises Lindau ankommt und wer sich impfen lässt.

07.07.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Noch vor dem eigentlichen Beginn der Aktion um 15 Uhr hat sich eine Schlange vor dem Impfzentrum in Lindenberg gebildet. Etwa 30 Leute warten am Nadenberg auf ihre Corona-Impfung, für die es erstmals keine Anmeldung brauchte. Im Rahmen einer Sonderaktion stellt der Landkreis Lindau insgesamt 650 Dosen für impfwillige Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren zur Verfügung. Bei vielen kommt dies gut an. Das Landratsamt Lindau verzeichnet zudem wieder verstärkt Anmeldungen für Erstimpfungen.