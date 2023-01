Sonnenreichster Ort Bayerns zum dritten Mal im Westallgäu

Lindenberg steht in der Rangliste ganz oben, auch Scheidegg mischt vorne mit. Was das für den Tourismus in der Region bedeutet.

17.01.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Im Sport würde man von einem Hattrick sprechen: Lindenberg war 2022 der sonnenreichste Ort Bayerns – und das zum dritten Mal in Folge. „Das freut uns. Es ist ein Wert, den wir nicht beeinflussen können – aber für uns eine tolle Geschichte“, sagt Citymanager Sascha Schmid. Lindenberg werde dadurch für Gäste noch attraktiver – und den Einheimischen tue die Sonne für das Gemüt natürlich auch gut, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.