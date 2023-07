Spannendes Musical in Heimenkirch: Wenn ein Gespenst vor Angst nicht spukt

90 Kinder der Grundschule Heimenkirch und der Sing- und Musikschule Westallgäu versetzen singend, tanzend und rappend ihre Gäste in Begeisterung.

03.07.2023 | Stand: 11:40 Uhr

Na das ist ja ein Ding! Es ist kurz vor Mitternacht. Alle sind schon versammelt auf Burg Schauerstein: die Glühwürmchen, die Ritter, die Hexen und die Fledermäuse, natürlich auch die Zauberer Hokus und Pokus und die Gruselgestalten. Gleich soll der große Spuk beginnen. Aber – da fehlt doch wer! Oh weh – es ist Baltasar, das Gespenst. Und ohne ihn geht das ja nun gar nicht mit dem Spuken. Also schwärmen sie alle aus und suchen das Gespenst überall auf der Bühne und im Zuschauerraum. Schließlich findet es Fledermaus Vespina in einer Kiste.

