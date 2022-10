Sparkasse vergibt deutlich weniger Kredite an Häuslebauer

Die Sparkasse spricht von einem Rückgang um 80 Prozent. Die Zinssätze haben sich vervierfacht. Bauträger und Investoren ziehen sich zurück.

Von Archivfoto: Marcus Merk

15.10.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Die Baukonjunktur lässt stark nach. Diesen Schluss lassen Beobachtungen der Sparkasse zu. Dort sind die Immobilienfinanzierungen binnen weniger Wochen um 80 Prozent eingebrochen. Hauptgrund sind die rasant steigenden Zinsen. „Es gibt heute keine Baufinanzierung mehr unter vier Prozent“, sagte Thomas Munding, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee, in der Kreistagssitzung in Scheidegg. Die gleichen Kredite gab es noch vor wenigen Monaten für ein Prozent. Die Kreditkosten haben sich also vervierfacht.

