SPD verleiht Sozialistenhut: Preisträger wettert gegen Atomkraft und AfD

Florian von Brunn erhält in Lindenberg den Sozialistenhut 2023. Er ist der Spitzenkandidat der SPD in Bayern. In seiner Dankesrede teilt er ordentlich aus.

21.08.2023 | Stand: 09:17 Uhr

Kritische Geister, die vorausdenken, zeichnet der SPD-Kreisverband Lindau seit 1986 mit dem Sozialistenhut aus. Dass mit Florian von Brunn in diesem Jahr der Vorsitzende der Bayern-SPD den Preis auf dem Kulturboden Lindenberg in Empfang nehmen durfte, könnte aber auch an der Landtagswahl am 8. Oktober gelegen haben. Denn dann steht von Brunn aus Spitzenkandidat seiner Partei auf dem Wahlzettel.

