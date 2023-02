SPD in Lindenberg ernennt Urgestein Leo Wiedemann zum Ehrenvorsitzenden

Der 77-Jährige war lange Zeit im Stadtrat und hat unter anderem die Willy-Brandt-Medaille bekommen. Nun winkt eine weitere Auszeichnung der Sozialdemokraten.

11.02.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Viele Menschen haben in 111 Jahren die Geschicke des SPD-Ortsvereins Lindenberg gelenkt, einer sticht besonders heraus: Leo Wiedemann, der nun bei der Jahreshauptversammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. Jahrelang stand er an der Spitze und prägte die Ortsgruppe so stark wie wahrscheinlich kein anderer vor ihm. Deutlich wird das anhand einer Tatsache, die Andras Strehlke als Nachfolger nannte: „Er ist unser einziger Ehrenvorsitzender.“

Meinungsstarker Vertreter des linken Flügels

1963 trat der heute 77-Jährige in die Partei ein. Und schon früher galt er als meinungsstarker Vertreter des linken Flügels, der für Solidarität und Gerechtigkeit steht und manchen durchaus als unbequemer Genosse auffiel. „Er ist ein wirklich echter Sozialdemokrat“, würdigte ihn Strehlke.

Lesen Sie auch: Sonnenreichster Ort Bayerns zum dritten Mal im Westallgäu

In seiner Laudatio erinnerte sich Wiedemanns politischer Weggefährte Helmut Böller an Jahrzehnte des gemeinsamen Wirkens im Stadtrat und in anderen Gremien. Als ein Beispiel nannte er das Jahr 1979: Damals sei es um den Ortsvorsitz gegangen, wobei es – anders als heute – mehrere Bewerber gab. „Du warst als Person nicht unumstritten“, sprach Böller seinen Parteikollegen direkt an, „die Älteren haben dich als zu weit links, als strammen Juso, gesehen“, der als damals 33-Jähriger auch durch seine markante Gestalt auffiel: „Der volle, schwarze Bart hat viele an den früheren kubanischen Präsidenten Fidel Castro erinnert.“

Doch allen damaligen Kritikern zum Trotz: Leo Wiedemann setzte sich bei der Wahl durch – und er hat das Amt bis 2016 ausgeübt, attestierte Böller seinem politischen Freund, dem immer der Zusammenhalt im Ortsverein wichtig gewesen sei, große Standhaftigkeit. „Es hat schöne Zeiten gegeben, aber auch weniger schöne und solche, an denen nichts schön war.“ Bundespolitisch etwa habe es immer wieder Rückschläge gegeben, die sich auch negativ auf die Wahlergebnisse in der SPD-Hochburg Lindenberg ausgewirkt hätten.

Wiedemann als Vater des Sozialistenhuts

Böller nannte auch Erfolge, die auf die Beharrlichkeit seines Weggefährten zurückgingen. Der habe stets Wert darauf gelegt, dass die Partei bei Wahlen des Rathauschefs einen Kandidaten stellte. Es sei oft nicht leicht gewesen, aber so hätten die Wähler den Ortsverein Lindenberg wahrgenommen. „1986 ist es uns mit Eduard Leifert gelungen, nach langer Pause einen Bürgermeister zu stellen, das war ein Riesenerfolg.“ Neun Jahre war dieser Stadtoberhaupt, später wurde er noch Landrat.

Ebenfalls seit 1986 – bereits 38 Mal – vergeben die Sozialdemokraten im Landkreis Lindau den „Sozialistenhut“ an standhafte Genossen; solche, die laut Kreisverband der Gesellschaft und Partei vorausgedacht haben. Die Idee hatte Wiedemann, der den Hut 2006 selbst verliehen bekam. „Auch das war ein wirklicher Erfolg“, befand Böller, der an die vielen Auszeichnungen des Ehrenvorsitzenden erinnerte und zwei herausstellte: 2013 bekam Wiedemann mit der Willy-Brandt-Medaille die höchste Ehrung der Sozialdemokraten, vor vier Jahren erhielt er den Goldenen Ehrenring, zweithöchster Titel der Stadt Lindenberg.

Lesen Sie auch: Diskussion um Zukunft des Nadenberg-Areals

„Perplex“ zeigte sich Wiedemann, als er selbst zu Wort kam, über das Ständchen der Gruppe „Huigartenmusik“ zu seinen Ehren. Ihm reichten Titeln und Ehrungen allmählich. Vielmehr wünsche er sich wieder mehr junge Menschen, die sich politisch engagieren. Landtagskandidat Markus Kubatschka verriet dennoch, dass ein weiterer Titel bevorsteht: Demnächst bekomme der Lindenberger die Georg-von-Vollmar-Medaille verliehen, die als höchste Anerkennung des bayerischen SPD-Landesverbands gilt.

Politische Laufbahn von Leo Wiedemann